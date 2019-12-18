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Libya'da bir kent daha Trablus'u savunma seferberliğine katıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde yer alan Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar, başkenti ülkenin doğusundaki darbeci güçlere karşı savunmak için hazır olduğunu açıkladı.

18.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 02:30Libya'da bir kent daha Trablus'u savunma seferberliğine katıldı
'nın başkenti 'un güneyinde yer alan Cadu kentindeki askeri ve sivil oluşumlar, başkenti ülkenin doğusundaki darbeci güçlere karşı savunmak için hazır olduğunu açıkladı.
Cadu kenti Belediye Meclisi, Askeri Meclisi, Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları tarafından Trablus'a ilişkin yapılan ortak yazılı açıklama, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasında yayımlandı.
Söz konusu açıklamada, "şehitlerin kanının yerde kalmaması için ve 2011 Şubat devriminin ilkeleri doğrultusunda 4 Nisan'dan bu yana genel seferberlik içinde olunduğu" belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Trablus'u savunma ve tüm Libya toprağını darbeci güçlerden temizlemeye hazır olunduğu ifade edildi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.
Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 7 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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