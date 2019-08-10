Haberler» Güncel» Haber

- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybettiTRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletlerin 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.

10.08.2019 22:20
- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
TRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Birleşmiş Milletlerin 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Libya'nın Bingazi kentinde bulunan El havari bölgesinde bir AVM merkezi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Libya'da Birleşmiş Milletler Misyonu saldırı ile ilgili açıklama yapmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. UMH tarafından açıklanan ateşkes kabulüne ilişkin General Halife Hafter tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri de karşı operasyon başlatmıştı.
- Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:40   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:38   KALP DAMARLARI TERS OLAN LEO BEBEK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
22:33   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:33   Sağlık Bakanlığı Leo bebek için devreye girdi
22:30   Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı
22:30   Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu
22:30   BURSA Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı