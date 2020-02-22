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Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi

Libya'da Avustralya'dan ithal edilen develer, darbeci Halife Hafter milislerinin limanı bombalaması nedeniyle gece tahliye edildi. Trablus sokaklarından geçen binlerce deve, Zaviye kentine doğru yol aldı.

22.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:28

Libyalı bir iş adamı 'dan 3 bine yakın deve satın alarak gemilerle 'a getirdi. Develer gemilerden indirilmeden darbeci Halife Hafter milisleri, limanı bombalamaya başladı.

Bunun üzerine gece yarısı tahliye başladı. Binlerce deve başkent Trablus sokaklarından geçerek Zaviye kentine doğru yol aldı.

DEVELERİ YANGINLAR NEDENİYLE UCUZA ALDI

Öte ayndan Libyalı iş adamının, Avustralya'daki yangınlar nedeniyle develerin ucuza satıldığını öğrendiği ve satın almak için harekete geçtiği aktarıldı.

Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi

Halife Hafter, Avustralya, Trablus, Dünya


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