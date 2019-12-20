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Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

Libya'nın Sirte kentinde, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin hava saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

20.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:00 Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
'nın kentinde, darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin hava saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sirte'yi Koruma ve Güvenliği Sağlama Gücü Sözcüsü Taha Hadid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirte'de uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı devriye görevinde bulunan güvenlik görevlilerine, Hafter'e bağlı güçler tarafından Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) saldırı düzenlediğini belirtti.
Hadid, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Sirte, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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