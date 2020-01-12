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Libya'da elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta günde 12 saati bulan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.

12.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:15Libya'da elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor
'nın başkenti 'ta günde 12 saati bulan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafter güçlerinin saldırısı altındaki Libya'nın başkenti Trablus'ta, elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaklaşık 3 milyon nüfusu bulunan Trablus'ta elektrik kesinleri günde 12 saati buluyor.

Kentte elektrik kesintisi en çok esnafı etkiledi. Kasap dükkanı işleten Ahmad al-Tayeb yaptığı açıklamada, "Elektrikler kesildiğinde jeneratör kullanmazsak her şey çürür. Etlerin elektrikle çalışan soğutucularda muhafaza edilmesi gerekiyor. Müşteriye kötü ürünler satamayız. Elektrik jeneratörleri olmasaydı büyük maddi kayıplar yaşayacaktık" dedi.

Aktar dükkanı işleten 70 yaşındaki Khalid Asaad ise, "Ülkenin tekrar istikrarlı olması ve politikacıların doğru yolu bulması için dua ediyorum. Bu nedir? Libyalılar arasında bir savaş. Umarım Libyalılar anlaşabilir ve ortalık sakinleşir" diye konuştu.

Devlet tarafından işletilen elektrik dağıtım şirketi General Electricity Company sözcüsü Mohamed al-Tokri, güç şebekesindeki sorunların birçok sebebi olduğunu ancak ana sebebinin Trablus'taki iç savaş olduğunu söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunuyor. Hafter'e bağlı güçler 4 Nisan'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini söyledi. Türkiye ve Rusya, Libya'daki krize çözüm arayışı kapsamında taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu. - TRABLUS

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

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