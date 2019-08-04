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Libya'da elektrik santrallerine saldırı

Libya'da silahlı grupların 4 elektrik santraline saldırı düzenlemesi nedeniyle bazı kentlerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

04.08.2019 23:07 Libya'da elektrik santrallerine saldırı
Libya'da silahlı grupların 4 elektrik santraline saldırı düzenlemesi nedeniyle bazı kentlerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Trablus merkezli Genel Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, silahlı grupların 4 elektrik santraline saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı nedeniyle ez-Zaviye, el-Harşe, el-Cemil ve el-Uceylat kentleri ile Sırman kentinin güneyinde elektrik kesintisi olduğu ifade edildi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.
Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre, Trablus çevresinde 4 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadarki çatışmalarda 1093 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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