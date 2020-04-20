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Libya'da Hafter'e ait milisler Trablus'un doğusundaki sivilleri hedef aldı

Libya'da Hafter'e ait milisler Trablus'un doğusundaki sivilleri hedef aldıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un doğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

20.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:21
Libya 'da Hafter'e ait milisler Trablus 'un doğusundaki sivilleri hedef aldı
Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un doğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin saldırıları sırasında çoğu sivillin yaşadığı korku anları amatör kameraya yansıdı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un doğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'taki Arada Bölgesi'ndeki sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırılar sırasında çoğu çocuk sivillerin korku ve panik anları amatör kamerayla kayda alınan görüntülere yansıdı.
UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR
Öte yandan Libya hükümet kuvvetleri, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi stratejik kent Terhune'ye yönelik cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Libya’da Hafter’e ait milisler Trablus’un doğusundaki sivilleri hedef aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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