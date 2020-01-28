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Libya'da hafter'e ait siha umh tarafından düşürüldü

Libya'da Hafter'e ait SİHA UMH tarafından düşürüldüLibya, (DHA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, Hafter milislerine ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürdü.

28.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:49
'da Hafter'e ait SİHA UMH tarafından düşürüldü
Libya, (DHA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, Hafter milislerine ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürdü. SİHA'nın düşürülme anı amatör kameralarca kaydedildi.
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milslerin kullandığı SİHA, UMH kuvvetleri tarafından Misrata yakınlarında düşürüldü. Çin yapımı Wing Loong II modeli SİHA, üretici ülke dışında sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kazakistan orduları envanterinde bulunuyor. BAE, meşru hükümete karşı savaş açan Halife Hafter'in en büyük destekçileri arasında yer alıyor.
Öte yandan başkent Trablus'un 200 kilometre batısındaki Misrata kenti çevresinde UMH güçleri ile Hafter milisleri arasında çatışmaların devam ettiği belirtildi. Hafter, Ocak ayı içerisinde hem Rusya'da, hem de Berlin'de yapılan ateşkes görüşmelerinde imza atmaktan kaçınmıştı.
Libya'da hafter'e ait siha umh tarafından düşürüldü

İnsansız Hava Aracı, Halife Hafter, Libya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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