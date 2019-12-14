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Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi. Hafter, yaptığı açıklamada Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini söylemiş, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden darbeci Hafter'e uyarı gelmişti.

14.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:57Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'nin Hafter güçlerine ait savaş uçaklarınca iki defa bombalandığını söyledi.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Mecii, Hafter güçlerinin yaklaşık üç hafta sonra ilk kez Misrata'yı hedef aldığını belirtti.

SALDIRI TALİMATI VERİLMİŞTİ

Hafter, dün " el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada, çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini söylemiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan'da da başkent Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

General Hafter

HAFTER'E UYARI GELMİŞTİ

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u hedef alan Halife Hafter güçleri ve destekçilerine, "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin" dedi.

Libya devlet televizyonuna konuşan Serrac, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyinde bulunan Tugar bölgesini kontrol altına alma çabaları üzerine UMH'ye bağlı birliklerin saldırılara, paralı askerlere ve darbecilere sert bir şekilde karşılık verdiğini belirtti.

Fayiz es-Serrac

AP'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mağrip Ülkeleri ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Andrea Cozzolino, uluslararası topluma, Trablus'u hedef alan Halife Hafter'i kınama çağrısında bulundu. Andrea Cozzolino, "Tüm AB ülkelerini ve uluslararası toplumu (Libya'da) katliamın engellenmesi için, böylesi tehditleri kınamaya ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyorum." çağrısı yaptı.


Trablus, Libya, Dünya

Kaynak: AA

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