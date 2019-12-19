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Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu

Libya'nın başkenti Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik başlatan şehirlerin sayısı Zuvara'nın katılımıyla 9'a yükseldi. Zuvara kentindeki askeri ve sivil oluşumlar, Trablus'u darbeci General Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için hazır olduklarını açıkladı.

19.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:41

Zuvara Belediye Meclisi, Zuvara İhtiyarlar ve İleri Gelenler Meclisi ile kentteki Ortak Güvenlik Odası, Askeri Oda ve Ulusal Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak seferberlik açıklaması, belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Devletin militarize olmasının kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, batı bölgesindeki kentlere yönelik herhangi bir hareketliliği ve düşmanca saldırıları püskürtmek için hazır olunduğu ifade edildi.

OPERASYON BAŞLATMIŞTI

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent 'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Libya'da Hafter'e karşı seferberlik başlatan şehir sayısı 9 oldu

Trablus, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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