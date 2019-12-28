Haberler » Güncel » Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı - Haber

Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

28.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:44 Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent 'taki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesinde sivil yerleşim alanını hedef aldığı belirtildi.
Hava saldırısı sonucu 1 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, yaralananlar arasında durumu ağır 1 çocuğun bulunduğu kaydedildi.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:10   Pompeo: "Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor" - Haber
01:06   Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı - Haber
01:02   Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Haber
00:59   Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Haber
00:51   Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
23:21   Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Haber
22:09   Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu - Haber
22:06   ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Haber
21:12   Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Haber
29.12.2019 01:16:58