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Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı

Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı.

13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:26
Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
Hafter güçlerinin Libya 'nın başkenti Trablus 'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı.

Darbeci general Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim yerlerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Libya Tıbbı Merkezi, Hafter güçlerinin saldırısında Trablus'un Souk el Cuma bölgesinde 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Souk el Cuma bölgesine bağlı Al-Hajrasa mahallesine gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu özellikle araçlarda büyük maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler : Trablus, Libya, 3. Sayfa

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