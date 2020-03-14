- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı.
14.03.2020 02:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:16
- Libya 'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
TRABLUS - Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus 'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı. Darbeci general Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim yerlerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Libya Tıbbı Merkezi, Hafter güçlerinin saldırısında Trablus'un Souk el Cuma bölgesinde 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Souk el Cuma bölgesine bağlı Al-Hajrasa mahallesine gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu özellikle araçlarda büyük maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti.
TRABLUS - Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus 'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı. Darbeci general Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim yerlerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Libya Tıbbı Merkezi, Hafter güçlerinin saldırısında Trablus'un Souk el Cuma bölgesinde 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Souk el Cuma bölgesine bağlı Al-Hajrasa mahallesine gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu özellikle araçlarda büyük maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
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