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Libya'da Hafter güçlerince limana çekilen gemi Mısır'a gidiyor

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen gemideki Türk denizcilerin gemilerine döndüğü, geminin Mısır'a gitmek üzere limandan ayrıldığı bildirildi.

23.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:50 Libya'da Hafter güçlerince limana çekilen gemi Mısır'a gidiyor
'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen gemideki Türk denizcilerin gemilerine döndüğü, geminin Mısır'a gitmek üzere limandan ayrıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Derne açıklarında teknik arıza nedeniyle limana çekilen Grenada bandıralı "Ballista" adlı yük gemisinin, aralarında 3 Türk gemicinin de bulunduğu mürettebatına pasaportları iade edildi.
Ras El Hilal limanına çekilen geminin Mısır'ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemi ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.
Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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