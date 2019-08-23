Haberler» 3. Sayfa» Haber

Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi teslim oldu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter'e bağlı 17 kişi, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) teslim oldu.

23.08.2019 17:33 Libya'da Hafter güçlerinden 17 kişi teslim oldu
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter'e bağlı 17 kişi, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) teslim oldu.

Libya'da başkent Trablus'u kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yapılan açıklamada, Trablus'a bağlı Hillet cephesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından General Hafter'e bağlı 17 kişinin Ulusal Mutabakat Hükümetine teslim olduğu kaydedildi.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti. Hafter güçlerinin, 26 Haziran'da başkent Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında Giryan kenti ele geçirilmişti. - TRABLUS

Halife Hafter, Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:55   Sivas'ta lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
18:43   12 yaşındaki Mert, arkadaşlarıyla yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi
18:41   Çalıntı motosikletle kaza yaptı
18:23   Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
18:14   Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
18:09   Karşı şeride geçip otomobile çarptı: 3 yaralı
18:04   Tonlarca arpa yola saçıldı