Haberler » Güncel » Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu - Haber

Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait bir cephaneliği vurdu.

07.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:04Libya'da Hafter güçlerine ait cephanelik vuruldu
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent 'un güneyinde Halife Hafter güçlerine ait bir cephaneliği vurdu.
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, UMH'ye bağlı ağır topçu birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk kampının çevresindeki Hafter mevzilerini vurduğu belirtildi.
Hafter güçlerine ait bir mühimmat deposunun da topçu ateşinde vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Burkan el-Gadab operasyon odası bugün, Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini ve pilotu esir aldıklarını duyurmuştu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59 'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı - Haber
23:59 Otomobil otelin yüzme havuzuna düştü - Haber
23:58 Silivri'de evinde baygın bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haber
23:56 Beyoğlu'nda otizme farkındalık konseri - Haber
23:54 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
21:07 Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
8.12.2019 00:01:14