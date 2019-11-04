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Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında bir çocuk öldü

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'un güneyini hedef aldığı roketli saldırı sonucu bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı.

04.11.2019 22:44Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında bir çocuk öldü
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'un güneyini hedef aldığı roketli saldırı sonucu bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçler tarafından Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesine atılan roket sonucu adı Muhammed Nakasa olan bir çocuğun öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda sivillere ait bazı araçların da hasar gördüğü aktarıldı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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