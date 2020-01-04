Haberler » Güncel » Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı - Haber

Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e ait uçakların başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığına bağlı özel harekat merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.

04.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:46 Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı
'da darbeci General Halife Hafter'e ait uçakların başkent 'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığına bağlı özel harekat merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.
Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter güçlerine ait uçaklar, Trablus'un merkezindeki Eş-Şat yolu üzerinde yer alan özel harekat merkezine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binada hasar meydana geldi ve 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Saldırının kınandığı açıklamada, bunun Hafter milislerinin işlediği ihlallerin ve savaş suçlarının bir devamı niteliğinde olduğu ifade edilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve uluslararası topluma Hafter'in işlediği bu ihlallere karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:55   Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı - Haber
21:53   Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev alev yanıyor - Haber
21:50   Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
21:50   Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi - Haber
21:50   Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da iş adamlarıyla buluştu Açıklaması - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
20:24   Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Haber
20:14   Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
4.01.2020 21:56:04