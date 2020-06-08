Libya'da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı

Libya'da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladıLibya, (DHA)- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, Ain Zara bölgesinde camiyi kundaklayarak, İslam karşıtı yazılar yazdı.

08.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:37
Libya'da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı
Libya, (DHA)- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, Ain Zara bölgesinde camiyi kundaklayarak, İslam karşıtı yazılar yazdı.
Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sirte kentinde ilerleyişini sürdürürken,ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, 'geri çekildikleri bölgeleri tahrip etmeye devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Wagner birlikleri başkent Trablus'un güneyindeki Ain Zara bölgesinde bulunan Niffati Camisi'ni kundakladığı, caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler yazdığı öğrenildi. Libya’da Hafter’i destek veren Wagner, camiyi kundakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, DHA, Güncel, Haber

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