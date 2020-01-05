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Libya'da Hafter'in Mitiga Havalimanına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanına düzenlediği hava saldırısında bir havalimanı çalışanı hayatını kaybetti.

05.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:14 Libya'da Hafter'in Mitiga Havalimanına düzenlediği saldırıda bir kişi öldü
'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent 'taki Mitiga Havalimanına düzenlediği hava saldırısında bir havalimanı çalışanı hayatını kaybetti.
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini, Hafter güçlerinin başkentteki sivil kurumları yok etmek amacıyla bu saldırıyı düzenlediğini ifade etti.
Mecii, saldırıda havalimanının ana kapısının hedef alındığını ve bir çalışanın yaşamını yitirdiğini söyledi.
Hafter milislerinin başkentin tek sivil havalimanı Mitiga Havalimanına 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetmişti.
Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Hafter safındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor. Kentte günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken, Trablusluların dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı da Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor.
Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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