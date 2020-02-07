Haberler » Güncel » Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu - Haber

Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son dakika: Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.

07.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:11Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent 'taki Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

HAVALİMANI FÜZEYLE VURULDU

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı'nı füzelerle vurdu. Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

HAVALİMANI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı'nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.


Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:39:40