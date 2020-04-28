Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Libya'da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı 5 yaralı

Libya'da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı: 5 yaralıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda bir hastaneyi bombaladı.

28.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:16
Libya'da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı: 5 yaralı
Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda bir hastaneyi bombaladı. Bombardımanda 5 kişi yaralandı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, Tareeq Al-Shouq'taki bir hastaneyi bombaladı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan 5 hasta yaralı olarak kurtuldu. Hastanenin ise kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. Öte yandan, UMH ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.
LAVROV: HAFTER'İN DEVLET BAŞKANLIĞI İLANINI ONAYLAMIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in devlet başkanlığı ilanını onaylamadıklarını söyledi. Lavrov, 'Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil' dedi. Libya’da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23’e yükseldi Haberler
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
İstanbul’da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD’nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Haberler››Güncel››Libya'da Hafter milisleri hastaneyi bombaladı 5 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı - Haber 18:03: İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı - Haber 18:02: FLAŞ - Haber 18:02: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Ramazan İklimi" programları düzenlenecek - Haber 18:00: Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu - Haber 17:06: Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi - Haberler 16:27: Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:15: Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler