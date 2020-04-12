Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da Hafter milisleri ilaç deposunu vurdu

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'ta ilaç deposunu vurdu.

12.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:05
Libya'da Hafter milisleri ilaç deposunu vurdu
Libya 'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus 'ta ilaç deposunu vurdu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, dün gece Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki es-Sevani bölgesindeki ilaç deposunu grad füzeleri ile hedef aldığı bildirildi. Saldırı nedeniyle ilaç deposunda yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
Hafter'e bağlı milisler geçtiğimiz günlerde Trablus'ta korona virüsü hastalarının tedavi edildiği hastaneyi iki kez vurmuş, saldırıda bir sağlık çalışanı yaralanmıştı.
(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Haberler ›› Güncel ››Libya'da Hafter milisleri ilaç deposunu vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu - Haber 16:04: Kocasinan Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber 16:04: İstanbul polisi emziği kaybolan bebeğe emzik aldı - Haber 16:02: Sokağa çıkma yasağında petshoplardaki hayvanlar unutulmadı - Haber 16:02: MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber