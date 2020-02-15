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Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02Libya'da Hafter milisleri, kaçırdıkları 3 kişiyi öldürdü
'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent 'un doğusundaki Msallata kentinde 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin cuma günü, 2'si Libyalı 1'i yabancı 3 işçiyi işten çıktıkları sırada kaçırıp öldürdüğü ve cesetlerini de Eş-Şeridat bölgesinde yol kenarına attığı ifade edildi.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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