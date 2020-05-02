Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Libya'da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasında

Libya'da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasındaLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

02.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:06
Libya'da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasında
Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus'un doğusunda sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter'e bağlı milislerin dün Trablus'un Zenata bölgesindeki sivillere yönelilk gerçekleştirdiği 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerin Trablus'un Zenata bölgesindeki sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı öğrenildi. O saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdı.Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, patlamanın gerçekleştiği anca bölgede bulunan sivillerin yere düştüğü görüldü. Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için başlattığı operasyon devam ediyor. Libya’da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
11 Mayıs’ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM’lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor’dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD’nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş’a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Türkiye’nin ABD’ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Haberler››Güncel››Libya'da Hafter milisleri sivilleri hedef aldığı an güvenlik kamerasında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e... - Haber 12:20: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Haber 12:19: Din görevlileri 25 kişinin 8 bin 500 TL'lik veresiye bakkal borcunu ödedi - Haber 12:19: Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlar barındıkları yurtlardan memnun - Haber 12:18: Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı - Haber 11:18: 250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı - Haberler 10:27: 15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak - Haber 10:25: Aç kalan tilkiyi elleriyle besleyen baba oğulun o anları kamerada - Haber 09:51: 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek - Ekonomi 00:08: Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti - Haberler