Libya'da Hafter milislerinden sahra hastanesi doktoruna silahlı saldırı
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği silahlı saldırıda başkent Trablus'un doğusundaki Tacura Sahra Hastanesi'nde görevli bir doktor hayatını kaybetti.
12.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:20
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği silahlı saldırıda başkent Trablus 'un doğusundaki Tacura Sahra Hastanesi'nde görevli bir doktor hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, doktor Osman et-Tacuri'nin aracına Trablus'un doğusundaki Belulli köyünde seyir halindeyken ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu Tacuri'nin hayatını kaybettiği, yanındaki kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Trablus merkezli Ahrar TV, saldırıya uğrayan otomobilin görüntülerini yayımladı.
Hafter milislerinden suikast ve adam kaçırma girişimleri
Başkent Trablus'a geçen şubat ayından bu yana neredeyse her gün roketli saldırı düzenleyen Hafter milisleri, suikast ve kaçırma girişimlerine de başladı.
UMH Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Trablus Hums Mahkemesi Yargıcı Muhammed el-Kadı'nın 5 Mart'ta Hafter milisleri tarafından kaçırıldığını bildirmişti.
Hafter milisleri iki hafta önce de Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways müdürünü kaçırmış, 2 gün sonra serbest bırakmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, doktor Osman et-Tacuri'nin aracına Trablus'un doğusundaki Belulli köyünde seyir halindeyken ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu Tacuri'nin hayatını kaybettiği, yanındaki kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Trablus merkezli Ahrar TV, saldırıya uğrayan otomobilin görüntülerini yayımladı.
Hafter milislerinden suikast ve adam kaçırma girişimleri
Başkent Trablus'a geçen şubat ayından bu yana neredeyse her gün roketli saldırı düzenleyen Hafter milisleri, suikast ve kaçırma girişimlerine de başladı.
UMH Adalet Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada, Trablus Hums Mahkemesi Yargıcı Muhammed el-Kadı'nın 5 Mart'ta Hafter milisleri tarafından kaçırıldığını bildirmişti.
Hafter milisleri iki hafta önce de Libya hava yolu şirketi Afriqiyah Airways müdürünü kaçırmış, 2 gün sonra serbest bırakmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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