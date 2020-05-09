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Libya'da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 3'e çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi.

09.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:08
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bab Bin Gaşir bölgesine düzenlediği roketli saldırıda 1'i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Sözcü, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.
80'den fazla roketle düzenlenmişti
Hafter'e bağlı milislerin, bugün sabah saatlerinde başkentteki Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda havalimanında yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirleme göre 2 sivil hayatını kaybetmişti.
Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, "uçak yakıtı tankerleri ve itfaiye araçlarının vurulduğu ve yangın çıktığı, yolcu terminalinde geniş çaplı hasarın oluştuğu" belirtilmişti.
Saldırı sonucu havalimanında park halindeki Airbus A320 ve A330 tipinde iki uçağın şarapnellerin yol açtığı zarar sonucu kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşılan açıklamada, havalimanında faaliyet gösteren şirketlerin ofislerinin de zarar gördüğü aktarılmıştı.
Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınarken, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu. Libya’da Hafter milislerinin başkente roketli saldırısında ölü sayısı 3’e çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, Güncel, Haber

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