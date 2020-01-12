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Libya'da Hafter tarafı ateşkesi kabul etti

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

12.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:40Libya'da Hafter tarafı ateşkesi kabul etti
'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve 'nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Halife Hafter, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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