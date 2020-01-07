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Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki bazı mevzilerini hedef aldı.

07.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:00 Libya'da hükümet birlikleri, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki mevzilerini hedef aldı
'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin 'un güneyindeki bazı mevzilerini hedef aldı.
UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisinin resmi Facebook sayfasından, Hafter mevzilerinin vurulmasına dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde Hafter güçlerine ait mevzilerin vurulduğu, ardından söz konusu mevzilerin ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, UMH güçlerinin Sirte kentinin batısındaki Buveyrat bölgesine doğru ilerlemeye çalışan Hafter güçlerini püskürttüğü belirtildi.
Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Halife Hafter, Hükümet, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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