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Libya'da hükümet güçleri Hafter güçlerinden 25 silahlı kişiyi tutukladı

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı olan güçler, Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutukladığını açıkladı.

01.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:53 Libya'da hükümet güçleri Hafter güçlerinden 25 silahlı kişiyi tutukladı
'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı olan güçler, Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutukladığını açıkladı.

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler tarafından yapılan açıklamada, başkent 'un mahallelerine sızmaya çalışırken yakalanan, aralarında yabancıların da bulunduğu Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutuklandığı belirtildi. Operasyon sırasında silah ve askeri teçhizat da ele geçirildi.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı. - TRABLUS

Hükümet, Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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