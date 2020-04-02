Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonları vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğsundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu vurdu.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:18
Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonları vurdu
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğsundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer alan milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonu vurdu.
UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beni Velid kentinin güneyinde Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan 3 kamyonun hedef alındığı kaydedildi.
Söz konusu kamyonlarda son iki aydır başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırılarda kullanılan Grad füzelerinin yanı sıra otomatik silah ve mermilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, kamyonlardaki tüm mühimmatların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
UMH'ye bağlı askeri birliklerin 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus'un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Hükümet, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Libya'da hükümet güçleri Hafter milislerine mühimmat taşıyan kamyonları vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:32: Niğde Emniyet Müdürlüğü giriş çıkışlarda yoğun denetim uyguluyor - Haber 13:32: Şehir dışından gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak - Haber 13:32: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde tören düzenlendi - Haber 13:31: Afgan çoban, derede ölü bulundu - Haber 13:31: Diyarbakır'da biri hamile 3 kişinin korona testi pozitif çıktı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber