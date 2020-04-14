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Libya'da hükümet güçlerine hava saldırısı: 8 ölü

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temisilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'Un batısındaki bir güvenlik noktasına, Halife Hafter'e bağlı milislerin insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Libya'da hükümet güçlerine hava saldırısı: 8 ölü
Libya 'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temisilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'Un batısındaki bir güvenlik noktasına, Halife Hafter'e bağlı milislerin insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı.
Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA ile başkentin batısındaki Şakşuk bölgesinde bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda güvenlik noktasında bulunan hükümet güçlerine bağlı bir tugaydan 8 kişinin öldüğünü belirten Mucie, SİHA'nın Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Hava Üssü'nden havalanmış olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.
Libya hükümet güçleri, dün Misrata kentinden Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.
Hafter milislerini Surman ve Sabrata kentlerinden çıkardıktan sonra batıya doğru ilerleyen UMH güçleri, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zlitenn ve El-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi milislerden temizlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Libya, Güncel
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