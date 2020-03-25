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Libya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi

Libya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.

25.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:40
Libya'da ilk korona virüs vakası tespit edildi
Libya 'da ilk korona virüs vakası tespit edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs Libya'ya da sıçardı. Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi düzenlediği basın toplantısında, başkent Trablus 'ta ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, korona virüsüne yakalanan hastanın tedavi altına alındığını belirterek vatandaşları korona virüse karşı alınan önlemleri uymaya çağırdı. Korona virüs vakası tespit edilen 73 yaşındaki hastanın Tunus'tan Libya'ya geçtiği açıklandı. Hastanın daha önce de Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Öte yandan Libya'da 3 gün önce korona virüs önlemleri kapsamında, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Trablus, Libya, Güncel

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