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Libya'da ilk koronavirüs vakası

Libya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.

25.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:16
Libya'da ilk koronavirüs vakası

Libya 'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu.

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bir kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'den (NCDC) yapılan açıklamada, hastanın 73 yaşında erkek bir kişi olduğu ve 5 Mart'ta Suudi Arabistan'dan döndüğü ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Libya, Dünya

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