Libya'da Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesini İsteyen Bir Grup Petrol Sahasını Bastı

Libya'da kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini talep eden bir grup gösterici El Şarara petrol sahasında eylem düzenledi.
Gösteriler nedeniyle üretimin askıya alınıp alınmadığıyla ilgili çelişkili ifadeler ortaya atıldı. Eylemcilerin sözcüsü ile firmadan iki yetkili petrol sahasındaki faaliyetlerin durdurulduğunu savunurken, diğer bir yetkili ise üretimin devam ettiğini belirtti. Fezzan Öfke Hareketi olarak adlandırılan grubun sözcüsü Muhammed Maighal, "El Şarara'yı kapattık. Yetkililere taleplerimiz için gün verdik fakat henüz bir yanıt alamadık." diye konuştu.
Günde 300 bin varil petrol üretilen tesis daha önce de eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini isteyenler tarafından kapatılma tehditleri almıştı. Firmadan olaylara ilişkin bilgilendirme yapılmazken Libya Ulusal Petrol Kurumundan da bir açıklama gelmedi.
Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemini sonlandıran Arap Baharı'ndan bu yana istikrarsızlık sürüyor. Trablus ile Tobruk merkezli iki ayrı otoritenin meşruiyet çekişmesi, güvenlik açısından sıkıntıdaki ülkenin istikrarını daha da zora sokuyor.
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Libya
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:38