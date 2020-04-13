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Libya'da kontrol sağlanan 3 kentte güvenlik kurumları ele geçiriliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman, Sabratha ve Al Ajaylat'ın kontrol altına alınmasından sonra bu kentlerdeki polis merkezlerini ve devlet kurumlarının da geri alınmaya başlandığı bildirildi.

13.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:49
Libya'da kontrol sağlanan 3 kentte güvenlik kurumları ele geçiriliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus 'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman, Sabratha ve Al Ajaylat'ın kontrol altına alınmasından sonra bu kentlerdeki polis merkezlerini ve devlet kurumlarının da geri alınmaya başlandığı bildirildi.

Libya'da BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in işgalindeki Surman, Sabratha ve Al Ajaylat kentlerinde kontrolü sağladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bu kentlerde polis merkezlerinin ve devlet kurumlarının da geri alınmaya başlandığını duyurdu.

3 KENT MİLİSLERDEN GERİ ALINDI

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un batısındaki Surman, Sabrata ve Al Ajaylat şehirlerinin Hafter milislerinden geri alarak, şehrin tamamında kontrolü sağladıklarını duyurdu. Kununu açıklamasında, "Askeri birliklerimiz Sabrata, Surman ve Al Ajaylat'da bugün kontrolü tekrar sağladı. Birliklerimiz Sabrata şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlılar, Grad roketleri ve 10 tank ele geçirdi." ifadelerini kullandı. Sözcü Kununu, bugünkü operasyonun 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunun hedefleri çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH BİRLİKLERİ: ALIKONULAN SİVİLLERİ KURTARDIK

Öte yandan, Trablus merkezli "Febrayer" televizyon kanalının UMH askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tamamı Surman'dan çıkarıldı. Çatışmalarda çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği belirtilen haberde, beldede kontrolün tamamen sağlandığı ve Hafter milisleri tarafından kaçırılarak Surman beldesindeki hapishanelerde alıkonulan sivillerin tamamının kurtarıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Trablus, Polis, Libya, Dünya
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