Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı günde 17 saate çıkarıldı

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının süresini günde 17 saate çıkardı.

29.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:54
Libya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı günde 17 saate çıkarıldı
Libya 'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının süresini günde 17 saate çıkardı.
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında bir dizi karar alındığını belirtti.
Serrac, daha önce alınan kararla yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının 14.00-07.00 olarak düzenlendiğini ifade etti.
Söz konusu kararın yarından itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydeden Serrac, ayrıca istisnai durumlar dışında şehirler arası yolculukların da yasaklandığını aktardı.
Serrac, devlet dairelerinde çalışma saatlerinin ise günde 3 saate kadar düşürüldüğünü, 09.00'da başlayacak mesainin 12.00'de sona ereceği bilgisini paylaştı.
UMH tarafından 22 Mart'ta başlatılan sokağa çıkma yasağı bugüne kadar 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyordu.
UMH'ya bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, dün ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Libya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı günde 17 saate çıkarıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Tuzla TEM Otoyolunda koronavirüs denetimi - Haber 17:54: Van Gölü sahillerine helikopterle "koronavirüs denetimi" - Haber 17:52: "Evde kal" çağrısına uyuldu - Haber 17:52: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı yükseliyor - Haber 17:51: THY'nin yarınki uçuşları belli oldu - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber