Libya'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar durduruldu
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Misrata Havaalanı'ndaki uçuşları bugünden itibaren durdurdu.
16.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:56
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Misrata Havaalanı'ndaki uçuşları bugünden itibaren durdurdu.
AA muhabirine konuşan Misrata Havaalanı Yönetimi Basın Merkezi Müdürü Süleyman Cuheymi, Havaalanı'nda uçuşların bugünden itibaren 3 hafta durdurulduğunu söyledi.
Cuheymi, söz konusu kararın hükümet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığını kaydetti.
Öte yandan sınır kapılarında da geçişlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınır kapılarının geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatılacağını, uçuşların durdurulacağını söylemişti.
Hükümet yabancıların ülkeye girişini de geçen hafta yasaklamıştı.
AA muhabirine konuşan Misrata Havaalanı Yönetimi Basın Merkezi Müdürü Süleyman Cuheymi, Havaalanı'nda uçuşların bugünden itibaren 3 hafta durdurulduğunu söyledi.
Cuheymi, söz konusu kararın hükümet tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığını kaydetti.
Öte yandan sınır kapılarında da geçişlerin tamamen durdurulduğu belirtildi.
UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınır kapılarının geçici olarak giriş ve çıkışlara kapatılacağını, uçuşların durdurulacağını söylemişti.
Hükümet yabancıların ülkeye girişini de geçen hafta yasaklamıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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