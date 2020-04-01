Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da koronavirüs vaka sayısı 10'a yükseldi

Libya'da 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

01.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
Libya'da koronavirüs vaka sayısı 10'a yükseldi
Libya 'da 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Libya'da Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, Libya halkından şehirler arası yolculuk kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı gibi Sağlık Bakanlığının aldığı koruyucu önlemlere uymaları istendi.
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Merkez, 29 Mart'ta ülkede Kovid-19 vaka sayısının 8'e yükseldiğini bildirmişti.
İlk koronavirüs vakasının 24 Mart'ta görüldüğü Libya'da UMH, gece sokağa çıkma yasağı ilan ederek, şehirler arası otobüs seferlerini durdurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Libya'da koronavirüs vaka sayısı 10'a yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’nun yardım kampanyasına tepki Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi Haberler
Acılı adam, hamile eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Antalya'da sağlık çalışanları ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara domates ve salatalık ikramı - Haber 15:32: Muş'ta 3 köy karantinaya alındı - Haber 15:31: Sağlık çalışanlarına destek - Haber 15:30: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" Taksim Meydanı - Haber 15:30: Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi