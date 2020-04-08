Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da koronavirüs vaka sayısı 21'e yükseldi

Libya'da yeni tip koroanavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 21'e yükseldi.

08.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:56
Libya'da koronavirüs vaka sayısı 21'e yükseldi
Libya 'da yeni tip koroanavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 21'e yükseldi.
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 26 yeni testten birinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca tedavi görenler arasından bir kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2'ye yükseldiği kaydedildi.
Bingazi 'de ilk koronavirüs vakası
Öte yandan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı sözde hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Tunus'tan dönen 55 yaşındaki bir kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 tespit edilen kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bunun Bingazi'de tespit edilen ilk koronavirüs vakası olduğuna dikkati çekildi.
Böylece Libya'da koronavirüs vaka sayısı 21'e yükseldi.
Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan son açıklamada, koronavirüs kaynaklı can kaybı 1, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 19 olarak duyurulmuştu.
Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinde koronavirüs tedavisi için tahsis edilen El-Hadra Hastanesi'ni hedef alması uluslararası düzeyde tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Bingazi, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Libya'da koronavirüs vaka sayısı 21'e yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor - Haber 12:38: Et ve Süt Kurumu, 'Depolarda bulunan etler bozuldu' iddialarını cevapladı - Haber 12:38: Samsun'da stoklanan 25 bin 250 maske ele geçirildi - Haber 12:38: Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin yüzde 4,2 daralmasını bekliyor - Haber 12:38: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak" - Haber 12:29: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler