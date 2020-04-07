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Libya'da koronavirüs vakalarına tahsis edilen hastanenin müdüründen roketli saldırıya tepki

Libya'nın başkenti Trablus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Hadra Hastanesi Müdürü, hastanenin roketlerle hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

07.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:59
Libya 'nın başkenti Trablus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Hadra Hastanesi Müdürü, hastanenin roketlerle hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
AA muhabirine konuşan Hastane Müdürü Muhammed Avad, "Dün hastaneye düzenlenen roketli saldırıyı ve sonrasında yaşanan sıkıntıları anlatmaya ve tarif etmeye kelimeler dahi yetmez." dedi.
Yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avad, "Bütün halka açık böyle bir hastaneye roketlerle saldıranları 'insan' tanımı içinde kullanmak bile oldukça zor. Allah'a şükür saldırılarda hayatını kaybeden olmadı ancak 5 sivil yaralandı. Yaralıların durumu stabil." diye konuştu.
Avad, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları bu hastaneye yatırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bütün imkansızlıklara rağmen burada doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları olarak fedakar bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama birileri kalkıp hastaneyi roketlerle bombalıyor. Anlaşılabilir gibi değil. Buraya bomba atanlara sesleniyorum. Burası sizin vatan toprağınız ve bu hastanedeki insanlar sizin Libyalı kardeşleriniz."
- Ne olmuştu?
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki El-Hadra Hastanesi'ni dün roketlerle hedef almıştı.
Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye 25 Grad roketinin düştüğü ve toplam 5 kişinin yaralandığı, vatandaşlara ait onlarca ev ve otomobilin de zarar gördüğü bildirilmişti. Libya’da koronavirüs vakalarına tahsis edilen hastanenin müdüründen roketli saldırıya tepki

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Selim, Libya, Güncel

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Libya'da koronavirüs vakalarına tahsis edilen hastanenin müdüründen roketli saldırıya tepki
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