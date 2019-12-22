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Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama

Libya'da içinde Türk personelin de yer aldığı geminin darbeci general Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkoyulduğu haberleri sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, gözaltı iddialarını yalanladı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

22.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:32

, 'da açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemide, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin yaptığı kontrollere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

GÖZALTI İDDİALARI YALANLANDI

Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.

Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

LibyaLibya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu

Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama

Halife Hafter, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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