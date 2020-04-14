Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, petrol limanları ve kuyularını kapatmasıyla başlayan petrol üretim kesintisinin ülke ekonomisine verdiği zarar 4 milyar dolara ulaştı.

14.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:02
Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı
Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, petrol limanları ve kuyularını kapatmasıyla başlayan petrol üretim kesintisinin ülke ekonomisine verdiği zarar 4 milyar dolara ulaştı.
Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki petrol limanları ile kuyularının 17 Ocak'ta zorla kapatılmasının ardından ortaya çıkan bilançoya ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, Hafter yanlısı grupların söz konusu tutumunun ülke gelirlerinde 4 milyar dolar kayba neden olduğu belirtildi.
Ham petrol satışı gelirlerindeki kayba karşılık gelen bu rakamla, ülkedeki sağlık sektöründe yatırımlar yapılabileceği, yolların yeniden inşa edilebileceği ve eğitim sektörünün kalkındırılabileceği vurgulandı.
Libya halkı için tazmin edilemeyecek büyük zarar
Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah da yaptığı yazılı açıklamada, petrol limanları ve kuyularının kapatılmasının Libya halkı için tazmin edilemeyecek büyük zararlara yol açtığını ifade etti.
Petrol limanları ve kuyularının kapatılmasından sorumlu olan kişi ve taraflara seslenen Sanallah, "Libyalıların geleceğini etkileyen bu sorumsuz davranışı ve mevcut durumun devam etmesi halinde ortaya çıkacak zararları etraflıca düşünmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Sanallah ayrıca Ulusal Petrol Kurumunun yeniden üretime başlaması halinde ülke ekonomisinde yaşanan çöküşün durabileceğini ve Libya'nın içinde bulunduğu bu zor süreci atlatabileceğini belirtti.
Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesinden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.
Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şarara ve El-Fil petrol kuyularında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.
Trablus'un ticari limanının 18 Şubat'ta Hafter'e bağlı milislerce aynı gün içinde iki ayrı füzeli saldırıya hedef olmasının ardından, Libya Ulusal Petrol Kurumu başkentin ihtiyaçlarını karşıladığı akaryakıt ve doğal gaz tankerlerini buradan çıkarmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
ABD’yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor! Haberler
ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor!
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölü sayısı 25 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de ölü sayısı 25 bini aştı
Haberler ›› Güncel ››Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 00:35: Son Dakika: Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi - Haber 00:34: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak... - Haber 00:32: FLAŞ - Haber 00:32: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına... - Haber 00:15: Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı - Magazin 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler 22:50: Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı - Haber