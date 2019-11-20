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Libya'da petrol üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede

Libya'da ham petrol üretimi günlük 1,25 milyon varil ile 2013'ten bugüne en yüksek seviyeye çıktı.

20.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:20Libya'da petrol üretimi 2013'ten bu yana en yüksek seviyede

'da ham petrol üretimi günlük 1,25 milyon varil ile 2013'ten bugüne en yüksek seviyeye çıktı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, 'ta katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Libya'nın şu anda günlük 1,25 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanallah, 2020'de ise petrol üretimini günlük 1,5 milyon varil seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verileri incelendiğinde günlük 1,25 milyon varil petrol üretimi Libya'nın 2013'ten bu yana ulaştığı en yüksek üretim seviyesini işaret ediyor.

Libya, 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretimi kaydederken, Arap Baharı sürecinin ardından gelen istikrarsızlıkla bu oran giderek düşmüştü.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 2019 için yılbaşında günlük 1,6 milyon varil petrol üretimi öngörmüştü. Ancak, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkenti ele geçirmek operasyon başlatmasıyla ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmiş, petrol kuyularının da silahlı çatışmalardan etkilenmesiyle üretim zaman zaman aksamıştı.


Tunus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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