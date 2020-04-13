Libya'da sıcak saatler! UMH güçleri Sabratha kentine girdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus 'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinin ardından Sabratha kentine giriş yaptığı öğrenildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladıktan sonra Sabratha kentine giriş yaptı. Hafter güçlerinin kentten çekilirken geride bıraktığı çok sayıda mühimmat ve zırhlı araçlara UMH birlikleri tarafından el konuldu. Yerel medya, Sabratha'nın düşmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

UMH GÜÇLERİ SURMAN'DA KONTROLÜ SAĞLADI

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter işgalindeki Surman kent merkezinde kontrolü sağladı.