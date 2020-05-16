Libya'da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi.

Libya'da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı
16.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:02
Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki El Fernac bölgesinde bulunan sığınmacıların yaşadığı binaya füze saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı duyuruldu. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler: Trablus, Libya, 3. Sayfa, Haber

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