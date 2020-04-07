Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), silahlı bir grubun, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus'a su verilemediğini açıkladı.

07.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:02
Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), silahlı bir grubun, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus 'a su verilemediğini açıkladı.
Hükümete bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun, su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığı belirtildi.
Silahlı grubun, talepleri karşılanana kadar Trablus'a giden su kanallarını kapalı tutacağı kaydedilen açıklamada, vanaların kapatılmasının ardından Trablus, Beni Velid, Terhune kentleri ve bunlara komşu bölgeler ile batıda yer alan bazı dağlık bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.
Silahlı grubun kime bağlı olduğu ve taleplerine ilişkin bilgi verilmedi.
UMH'ya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise yaptığı açıklamada, su kuyularının olduğu bölgeye baskın düzenleyen ve vanaları kapatan silahlı grubun ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin talimatlarını yerine getirdiğini aktardı.
Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak Hafter milisleri, saldırılarına devam etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:02: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 01:58: Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber 01:45: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 01:38: Diyanet İşleri Başkanlığı ek ders ücretlerinde değişiklik - Haber 01:36: Limon ihracatı izne bağlandı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler