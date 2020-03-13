Libya'da Tacura Belediyesinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Libya'nın başkenti Trablus'a bağlı Tacura belediyesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
13.03.2020 02:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:56
Libya 'nın başkenti Trablus 'a bağlı Tacura belediyesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.
Tacura Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunma amacıyla gelecek pazardan itibaren eğitime 14 gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Öte yandan ülkedeki bazı yerel medya kuruluşlarının haberlerinde başkentteki hastanelerde koronavirüs vakalarının bulunduğu belirtilmiş, ancak yetkililer bunu yalanlamıştı.
Tacura Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunma amacıyla gelecek pazardan itibaren eğitime 14 gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Öte yandan ülkedeki bazı yerel medya kuruluşlarının haberlerinde başkentteki hastanelerde koronavirüs vakalarının bulunduğu belirtilmiş, ancak yetkililer bunu yalanlamıştı.
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Kaynak: AA
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