Haberler » Dünya » Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk - Haberler

Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Son dakika: Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye'ye ait bir gemiyi vurduklarını öne sürdü. Ancak diğer kaynaklar geminin değil Trablus Limanı'nda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

18.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:16

'daki iç karışıklık devam ediyor. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, 'ye ait bir geminin vurulduğu savını ortaya attı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kendilerine Libya Ulusal Ordusu diyen milisler, bölgede ateşkesi ihlal ediyor.

TÜRK GEMİSİNİ VURDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu savı ortaya atıldı.

BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI

Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

BM TEMSİLCİSİ DE "LİMAN VURULDU" DEDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de olayla ilgili Trablus Limanı'nın saldırıya uğradığını söyledi.

LİBYA LİMANLAR MÜDÜRLÜĞÜ: TÜRK GEMİSİ BULUNMUYOR

Öte yandan, Libya Limanlar Müdürlüğü, darbeci Halife Hafter güçleri tarafından bombalanan Trablus limanında Türk gemisinin bulunmadığını açıkladı.

Türk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenlerTürk askerinin gideceği Libya hakkında bilinmesi gerekenler

İlk Türk askeri birlikleri Libyaİlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

Darbeci General Hafter kimdir? Hafter güçleri ne demek? TürkiyeDarbeci General Hafter kimdir? Hafter güçleri ne demek? Türkiye'ye karşı cihat ilan eden Halife Hafter kimdir?

Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Türkiye, Libya, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:27:30