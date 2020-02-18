Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Libya 'daki iç karışıklık devam ediyor. Darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türkiye 'ye ait bir geminin vurulduğu savını ortaya attı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kendilerine Libya Ulusal Ordusu diyen milisler, bölgede ateşkesi ihlal ediyor.

TÜRK GEMİSİNİ VURDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda Trablus Limanı'nda bir Türk gemisinin vurulduğu savı ortaya atıldı.

BÖLGEDEKİ KAYNAKLAR YALANLADI

Bölgedeki Türkiye yakın kaynaklar ise gelişmeyi yalanladı. Herhangi bir geminin vurulmadığını Trablus Limanı'na düzenlenen roketli saldırıda eski bir deponun vurulduğunu ifade etti.

BM TEMSİLCİSİ DE "LİMAN VURULDU" DEDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de olayla ilgili Trablus Limanı'nın saldırıya uğradığını söyledi.

LİBYA LİMANLAR MÜDÜRLÜĞÜ: TÜRK GEMİSİ BULUNMUYOR

Öte yandan, Libya Limanlar Müdürlüğü, darbeci Halife Hafter güçleri tarafından bombalanan Trablus limanında Türk gemisinin bulunmadığını açıkladı.