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Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi

Türkiye'nin tarihi anlaşmayla bölgedeki dengeleri değiştirmesinin ardından Libya'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter mevzilerine karşı saldırı başlattı. Bazı önemli noktalarda kontrolün sağlandığı belirtildi.

22.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:45 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi

'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent 'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir saldırı başlattı.

BAZI ÖNEMLİ NOKTALARDA KONTROL SAĞLANDI

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin cephesinde, Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti.

HAFTER, TRABLUS'A OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Halife Hafter

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

TÜRKİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMA BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

YUNAN BAKAN, HAFTER İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bingazi'de Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri ile görüştü. Dendias buradaki görüşmesinde, Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdü.

Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMHYunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok

LibyaLibya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu

DışişleriDışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama


Trablus, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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